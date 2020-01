Schon seit einigen Monaten gehen Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) durch dick und dünn – und die beiden scheinen sich gesucht und gefunden zu haben. Mittlerweile wohnen die einstige Der Bachelor-Kandidatin und der Ex-Rosenkavalier zusammen und erwarten sogar ihr erstes gemeinsames Baby. Dass sich die beiden einmal Nachwuchs wünschen, war schnell klar – und auf den positiven Schwangerschaftstest musste das Paar wirklich nicht lange warten.

In einem ausführlichen Video auf ihrem gemeinsamen YouTube-Kanal beantworteten die werdende Mama und ihr Freund jetzt zahlreiche Fragen der Fans. Die zwei gingen sogar auf ganz private Nachrichten ein und verrieten, wie schnell sich ihr Babywunsch erfüllt hat. "Wir haben viele Leute in unserem Umkreis, bei denen es nicht so schnell geklappt hat. Und wir sind so unfassbar dankbar, dass dieses wunderschöne Geschenk uns so schnell gegeben wurde, ohne dass wir unheimlich viel dafür kämpfen mussten", klärte Angelina auf.

Und tatsächlich macht sich der Storch prompt auf den Weg: "Es hat tatsächlich sofort geklappt. Wir mussten nicht lange üben und immer wieder einen Zyklus abwarten." Und Sebastian? Den hat die plötzliche Schwangerschaft so gar nicht überrascht. "Ich muss sagen, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe immer gesagt: Ich schieße scharf", grinste er verschmitzt.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger

YouTube / Angelina & Sebastian Sebastian Pannek und Angelina Heger

