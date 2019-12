Angelina Heger (27) und Sebastian Pannek (33) sind seit einigen Wochen voll im Baby-Fieber! Das junge Paar ist seit rund einem Jahr zusammen – in wenigen Monaten krönen sie ihre Liebe mit einem gemeinsamen Kind. Im Netz nehmen die beiden Turteltauben ihre Follower mit auf die Reise ins bevorstehende Elternglück. Und: Sie verraten ihren Fans, wie die werdende Mutter von ihrem großen Wunder erfahren hat!

Auf YouTube haben die beiden ein Video hochgeladen, in dem sie sich den Fragen ihrer Community stellen – und davon berichten, wie Angelina gemerkt hat, dass sie schwanger ist. Obwohl sie nicht von heftigen Schwangerschaftssymptomen geplagt war, stellte sie schon früh erste Anzeichen fest: "Ich war zu der Zeit in einer Fernsehproduktion von morgens bis abends am Drehen. Deshalb war ich grundsätzlich sehr müde, weil die Tage so lang waren, deshalb war das kein Anzeichen für mich. Was ich dann aber hatte, war, dass mir unterschwellig übel war, aber nicht so übel, dass ich hätte spucken müssen", gibt die ehemalige Kuppelshow-Kandidatin zu.

Diese kleinen Anzeichen reichten der Brünetten, um zusammen mit ihrem Liebsten schnell Gewissheit haben zu wollen. "Wir haben den Schwangerschaftstest so was von früh gemacht, weil wir natürlich schon so ein bisschen das gehofft und damit gerechnet haben", schwärmt die einstige Bachelor-Finalistin.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger in Dubai, 2019

YouTube / Angelina & Sebastian Sebastian Pannek und Angelina Heger

Getty Images Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

