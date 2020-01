Helene Fischer (35) und Florian Silbereisen (38) halten nach wie vor zusammen – als Freunde. Am zweiten Weihnachtsfeiertag feierte der Klubbb3-Star seine TV-Jungfernfahrt auf der MS Amadea, besser bekannt als Das Traumschiff. 7,49 Millionen Menschen sahen dem Schlagerstar dabei zu, wie er zum ersten Mal in die Rolle des Kapitäns Max Parger schlüpfte. Doch Flori sorgte nicht nur für Megaquoten, sondern musste auch ordentlich Kritik einstecken. Seine Ex Helene Fischer verlor hingegen kein böses Wort – im Gegenteil: Sie gratulierte ihm zu seinem Debüt!

Im Interview mit Bild verriet der 38-Jährige, dass die Sängerin ihn wegen des Quotenerfolgs beglückwünscht hätte. Auf die Frage, ob sie sich zu seinem TV-Einstand gemeldet hätte, sagte er: "Natürlich. Genauso wie ich ihr zu ihrer fantastischen Show am ersten Weihnachtstag gratuliert habe! Wir haben uns in all den Jahren immer gegenseitig die Daumen gedrückt. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern."

Darüber hinaus plauderte der Moderator aus, was er sich in Zukunft für "Das Traumschiff" wünscht. "Viele überraschende Geschichten! Wir müssen noch viel, viel besser werden! Vor den ersten Drehs war ja nicht viel Zeit und ich konnte 2019 so kurzfristig auch nur wenige Tage drehen. 2020 geht’s erst richtig los", meinte er. Zum Jahresauftakt mimt Flori bereits heute Abend wieder den Max Parger. Dieses Mal sticht der Dampfer Richtung Kolumbien in See.

