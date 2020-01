Anya Hindmarch hat einen skurrilen Wunsch. Die Blondine ist eine britische Taschen-Designerin, die ihre eigene gleichnamige Marke gründete. 2006, 2007 und 2015 hat sie den Award für "Designer des Jahres" gewonnen und war 2007 die erste Gewinnerin des "Designermarke des Jahres"-Preises der British Fashion Awards. Ihre Liebe zur Mode scheint für sie sogar über den Tod hinaus zu gehen: Die Britin möchte mit ihren Designer-Handtaschen begraben werden.

Und Anya weiß auch schon genau, mit welcher Handtasche sie beerdigt werden möchte: "Ich möchte mit einer meiner Clutches aus Samt begraben werden. Sie würde meine Initialen in Regenbogenkristallen tragen", verriet sie in einem Interview mit dem britischen Magazin ELLE. Die 51-Jährige sei der Meinung, dass das Accessoire eine "perfekte Visitenkarte" für den Himmel wäre, da die Tasche sie an ihre ganze Identität erinnere.

Anya erinnerte sich daran, als sie ihre erste Designerhandtasche bekommen hat: "Als ich 16 war, gab mir meine Mutter ihre alte Gucci-Tasche", erzählte sie im Gespräch. Sie habe sich damals so erwachsen und selbstbewusst gefühlt: "Es war irgendwie lächerlich, dass ein Stück Leder mich so anders fühlen ließ, aber das ist, was Mode tut."

Getty Images Anya Hindmarch bei den British Fashion Awards 2014

Getty Images Anya Hindmarch

Getty Images Anya Hindmarch, Juli 2014

