Michelle Williams (39) kann es gar nicht erwarten, ein weiteres Kind zu bekommen! Die Schauspielerin soll eine neue Liebe gefunden haben – und zwar in ihrem "Fosse/Verdon"-Kollegen Thomas Kail. Und nicht nur das: Eine Quelle hat bestätigt, dass Michelle und der Award-Gewinner auch schon verlobt sein sollen und ein gemeinsames Kind erwarten! Für die 39-Jährige wäre das der zweite Nachwuchs – Tochter Matilda ist bereits 14 Jahre alt. Die "Dawson's Creek"-Bekanntheit soll sich jetzt schon total auf die neue Herausforderung freuen!

"Sie ist sehr aufgeregt, ein weiteres Baby zu bekommen und Matilda ein Geschwisterchen zu schenken", verriet ein Insider im Gespräch mit E! News. Die Quelle stellte auch klar, wie glücklich die Powerfrau mit ihrer neuen Liebes- und Lebenssituation ist. "Sie hat sich schnell, aber intensiv in Thomas verknallt. Sie sind so verliebt und freuen sich auf ihre gemeinsame Zukunft und ihre eigene Familie", so der Bekannte von Michelle weiter.

Angeblich will der Insider auch wissen, weshalb die Amerikanerin ihre Schwangerschaft gerade jetzt durchsickern lassen hat. Am 6. Januar wird Michelle über den roten Teppich der Golden Globes schreiten. Und da die "Venom"-Schauspielerin wohl schon einen sichtbaren Babybauch habe, soll sie so potenziellen Spekulationen schon mal den Wind aus den Segeln genommen haben.

Getty Images Thomas Kail, Filmemacher

Getty Images Sam Rockwell, Joel Fields, Nicole Fosse, Steven Levenson, Thomas Kail und Michelle Williams

Getty Images Michelle Williams, Schauspielerin

