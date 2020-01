Bisher hielt sich Johannes Haller (31) mit öffentlichen Äußerungen zu seiner Trennung von Yeliz Koc (26) zurück. Das Paar hatte vor wenigen Tagen sein Beziehungs-Aus bekanntgegeben. Während Yeliz im Netz bereits ab und zu über das Scheitern ihrer Liebe sprach, beließ es Johannes bei einem einzigen schriftlichen Statement – bis jetzt. In seiner Story spricht der einstige Bachelor in Paradise-Kandidat nun offen über das Ende seiner Partnerschaft.

Kurz nach der Trennung reiste Johannes spontan nach Kapstadt. Auf Instagram erklärt er: "Da kam ich auf die Idee, dass ich einfach wegmuss. Ich muss mich einfach selbst finden." Der Reality-Star wollte an einen Ort reisen, an dem ihn niemand kennt. Für seinen Aufenthalt in Südafrika nahm sich Johannes vor, jeden Tag etwas Neues zu erleben. "Ich mache es natürlich, um mich abzulenken. Ich möchte mich aber auch selbst besser kennenlernen", betont er.

Für die Follower, die denken, dass es dem Blondschopf im Urlaub dauerhaft gut geht, stellt Johannes klar: "Natürlich habe ich meine Tiefs am Tag und frage mich 'War das alles überhaupt richtig?'" Im Netz möchte der Ravensburger diese Emotionen aber privat halten.

Public Address / ActionPress Johannes Haller und Yeliz Koc in Hamburg

P. Hoffmann / WENN.com Johannes Haller bei den About You Awards 2019

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

