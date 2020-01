Bisher blieb Angelina Heger (27) von den üblichen Schwangerschaftswehwehchen weitgehend verschont. Ob sich das nun ändern wird? Die ehemalige Bachelor-Kandidatin und ihr Freund Sebastian Pannek (33) gaben vor wenigen Wochen überraschend bekannt, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Zunächst teilten die zwei ihr süßes Geheimnis nur mit ihrer Familie und ihren Freunden. Mittlerweile verkündeten sie die freudige Nachricht auch öffentlich – und Angelina ist schon im fünften Monat ihrer Kugelzeit angelangt. In diesem Stadium macht der Berlinerin eines besonders zu schaffen.

"Schwangerschaftsmüdigkeit im fünften Monat, oder was? Ich bin aktuell dauermüde", gibt Angelina ein ehrliches Update auf Instagram und postet dazu ein Video, auf dem sie sichtlich ermattet wirkt. "Heute bin ich richtig müde und müde und müde und faul", bekräftigt die baldige Mama noch einmal. Ihrem Freund scheint es im Gegensatz dazu ganz anders zu gehen. Am Morgen zeigte sich Sebastian bereits joggend in seiner Story und erinnerte seine Community an deren gute Neujahrsvorsätze.

In den vergangenen Monaten war Angelina von Schwangerschafts-Beschwerden eher verschont geblieben. "Ich muss alles in allem sagen: Ich hatte nicht diese krassen Schwangerschaftssymptome wie spucken oder den ganzen Tag im Bett liegen", betonte die Brünette erst kürzlich in einem YouTube-Video.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Januar 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger, Juli 2019

YouTube / Angelina & Sebastian Sebastian Pannek und Angelina Heger

