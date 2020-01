Obwohl Jan Fedder (64) schon seit 1969 vor der Kamera gestanden hatte, erlangte er erst mit seiner Rolle als Polizist Dirk Matthies in der Fernsehserie "Großstadtrevier" seinen ganz großen Durchbruch. Kurz vor dem Jahreswechsel wurde bekannt, dass der Hamburger seinem langen Krebsleiden erlegen und am Montag in seiner Wohnung verstorben ist. Dem Herzenswunsch des Schauspielers wurde nun entsprochen: Jans Trauerfeier wird am 14. Januar im Hamburger Michel stattfinden.

Das teilte eine Sprecherin der St. Michaelis-Kirche der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in der Hansestadt mit. Zu diesem Ort hatte der Synchronsprecher eine besondere Beziehung. Als waschechter Hamburger Jung wurde er in der berühmten Barockkirche getauft und konfirmiert. Außerdem sang er im Chor des Gotteshauses und gab dort sogar seiner Ehefrau Marion das Jawort. In der Talksendung "Reinhold Beckmann trifft..." antwortete Jan im Sommer 2018 auf die Frage, ob seine Trauerfeier im Michel stattfinden solle wie aus der Pistole geschossen: "Logisch. Wo denn sonst?"

Und das ist nicht die einzige Besonderheit, die diesen Tag auszeichnet: die Trauerfeier wird an dem Geburtstag des beliebten TV-Stars stattfinden. Am 14. Januar wäre er 65 Jahre alt geworden.

ActionPress Blumen und Kerzen vor Jan Fedders Wohnhaus in Hamburg St. Pauli

ActionPress Jan Fedder, Schauspieler

ActionPress Jan Fedders auf dem 21. Filmfest Hamburg

