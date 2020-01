Ist er auch wieder vergeben? Bei Die Bachelorette kämpfte sich Tim Stammberger (25) bis unter die letzten drei Kandidaten, bevor er freiwillig ausstieg. Lange wurde gemunkelt, dass er nach dem Ende der Show doch noch seinen Weg in das Herz der Rosen-Dame Gerda Lewis (27) fand. Zu Silvester gab die Blondine nun aber bekannt, dass sie mittlerweile mit einem anderen Mann ihr Glück gefunden hat. Promiflash erzählte Tim, ob sich bei ihm in der Liebe auch bereits etwas getan hat!

Auf seinem Instagram-Kanal strahlt der brünette Beau auf beinahe jedem Foto – eine neue Frau an seiner Seite sieht man dort allerdings nicht. "Es gab zwischenzeitlich keine Frau in meinem Leben, ich bin weiterhin Single", gab der 25-Jährige im Promiflash-Interview zu. Allerdings hieße das ja nicht automatisch etwas Schlechtes. Auf die Frage, ob er denn überhaupt auf der Suche nach einer neuen Freundin sei, fing er an zu schmunzeln. "Ich bin nicht auf der Suche, trotzdem laufe ich mit offenen Augen durchs Leben", lautete die verschmitzte Antwort.

Auch beim Bachelorette-Gewinner Keno Rüst gibt es scheinbar für seine Ex Gerda noch keine Nachfolgerin. Nach der Trennung im Oktober 2019 scheint er sogar den Kontakt zu der Influencerin vollständig abgebrochen zu haben – die zwei ehemals Verliebten folgen sich mittlerweile noch nicht einmal mehr auf Instagram.

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, Dezember 2019

Instagram / tim_stammberger Tim Stammberger, November 2019

Instagram / keno_ruest Keno Rüst, Dezember 2019

