Barbara Schöneberger (45) grüßt vergnügt zum Neujahr – und zeigt nackte Haut! Die Entertainerin gibt ihren Fans über die sozialen Netzwerke oft Einblicke in ihr Leben. Dabei sieht man sie meistens bei der Arbeit – denn neben ihrem Beruf als Moderatorin, hat sie ihre eigene Radiosendung und ist als Autorin tätig. Mit ihrem neuesten Post scheint es, als würde sie sich endlich mal eine kurze Auszeit mit einem schönen Bad gönnen. Doch auch dabei wird Wichtiges erledigt. Mit einem freizügigen Bild aus der Wanne versendet sie jetzt nämlich ihre Neujahrswünsche!

Über ihren Instagram-Account teilt Barbara direkt zum ersten Tag im neuen Jahr das heiße Foto: Barbara in der Badewanne. "Gutes neues Jahr", wünscht die 45-Jährige ihrer Community mit dem eher unkonventionellen, neuen Schnappschuss. Mit mehr Schaum als Wasser in der Wanne, schaut sie dabei leicht irritiert drein, hält mit der einen Hand ihr Handy am Ohr und formt mit der anderen ein Peace-Zeichen. Nach Entspannung sieht das Ganze also nicht wirklich aus.

Mit dieser Aufnahme bringt sie vor allem ihre Fans zum Lachen. "Was soll man zu so einem Foto sagen. Danke gleichfalls", schreibt ein Follower. Ein Weiterer äußert sich mit den Worten: "Wow, du schäumst ja schon vor lauter Freude." Selbst Schauspieler Till Schweiger kann sich sein Lachen dabei nicht verkneifen und hinterlässt ihr ein Lach-Emoji.

Bieber, Tamara Barbara Schöneberger beim DKMS Dreamball 2019

Getty Images Barbara Schöneberger beim GQ Men of the Year Award 2019

Hein Hartmann / Future Image Barbara Schöneberger bei der Aufzeichung der "NDR Talk Show"

