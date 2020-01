Kein Neujahrskuss bei Chris Pratt (40) und Katherine Schwarzenegger (30)! Seit dem vergangenen Sommer sind der "Guardians of the Galaxy"-Darsteller und die Autorin verheiratet und genießen ihr Leben als Ehepaar. So stand für die beiden US-Amerikaner nun auch das allererste gemeinsame Silvester nach der Hochzeit an – doch den sagenumwobenen Knutscher um 0:00 Uhr verpassten die beiden glatt: Katherine und Chris verschliefen den Jahreswechsel!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die älteste Tochter von Arnold Schwarzenegger (72) am Mittwochabend ein zuckersüßes Pärchenfoto: Liebevoll gibt der Schauspieler seiner Gattin einen Kuss auf die Wange, während diese in die Kamera strahlt. Den Schnappschuss versah Katherine mit freundlichen Neujahrsgrüßen – und gestand zudem: "Das Foto ist nicht von gestern Nacht. Wir sind um 10:00 Uhr eingeschlafen!"

Für den Avengers-Star und seine Partnerin steht aber schon in wenigen Tagen eine weitere große Party an: Mitte Januar feiern die beiden den ersten Jahrestag ihrer Verlobung. Ob sie diesen wohl erneut verpennen werden?

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

SIPA PRESS / Action Press Katherine Schwarzenegger bei der "Avengers: Endgame"-Premiere

Getty Images Chris Pratt, Schauspieler

