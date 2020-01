Aurora (23) setzt ihren tollen Körper in Szene! Aus der kleinen Tochter von Michelle Hunziker (42) und Eros Ramazzotti (56) ist mittlerweile eine umwerfende und wunderschöne Frau geworden, die sich nicht nur auf den roten Teppichen präsentieren kann. Über die sozialen Netzwerke gibt die 23-Jährige ihrer Fangemeinde in regelmäßigen Abständen Einblicke in ihren Alltag. Jetzt begeistert sie ihre Community noch vor Jahresende mit einem freizügigen Schnappschuss!

Über ihren Instagram-Account teilte Aurora am vergangenen Dienstag ein sexy Schwarz-Weiß-Bild von sich und schrieb dazu: "Die Haut ist eine Karte von Unvollkommenheiten, die unsere Geschichte erzählt." Nur in Unterwäsche bekleidet und mit einem Filzhut in der Hand ließ sie sich auf einem Sofa ablichten. Und sie kann sich sehen lassen: Mit einem sinnlichen Blick, offenen langen Haaren und ihrem superschlanken Körper versetzt sie ihre Fans in Staunen.

Erst zu Beginn des vergangenen Monats feierte Aurora ihren 23. Geburtstag und ließ es dabei ordentlich krachen. Nicht nur ihre Mutter Michelle und deren Ehemann Tomaso Trussardi (36) waren mit von der Partie, sondern auch der Freund der jungen Schönheit, Goffredo Cerza. Ihren Ehrentag verbrachten alle zusammen in einem Restaurant in Mailand, wo reichlich Wein geflossen sein soll.

Getty Images Aurora Ramazzotti, September 2017

Vincenzo Aloisi / MEGA Aurora Hunziker und Goffredo Cerza

Instagram / therealhunzigram Michelle Hunziker und Tochter Aurora, Dezember 2019

