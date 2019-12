Aurora Hunziker (23) zelebrierte am 5. Dezember ihren 23. Geburtstag. Dass sie diesen Tag natürlich mit ihren Liebsten genoss, steht ganz außer Frage. Auch ihr Freund Goffredo Cerza war mit von der Partie. Bei einem gemütlichen Dinner feierten die beiden mit Auroras Mama Michelle (42) und dessen Ehemann Tomaso Trussardi (36) in ihren Ehrentag hinein – und vor allem Goffredo konnte die Finger nicht von dem Geburtstagskind lassen!

Paparazzi erwischten die beiden einen Tag vor dem Ehrentag der brünetten Beauty in einem Restaurant in Mailand. Mit viel Rotwein stieß das Geburtstagskind mit seinen Gästen an. Vor allem ihr Liebster war an diesem Tag besonders vernarrt in die 23-Jährige – immer wieder küsste Goffredo seine Aurora in den Nacken oder drückte ihr einen dicken Knutscher auf den Mund auf.

Erst kürzlich machten Gerüchte die Runde, dass Aurora von ihrem Freund schwanger sein soll. Mit einem zweideutigen Post dementierte die Promi-Tochter diese Spekulationen aber. "Wenn du Diego Passoni triffst, der gerade verschiedene Boulevardblätter gelesen hat und dir erzählt: Ich habe heute erfahren, dass du wieder schwanger bist", nahm sie den Gossip mit einem Schnappschuss von Radiomoderator Diego, der liebevoll ihren superflachen Bauch küsst, auf die Schippe.

Vincenzo Aloisi / MEGA Aurora und Michelle Hunziker

Anzeige

Vincenzo Aloisi / MEGA Goffredo Cerza und Aurora Hunziker in Mailand, Dezember 2019

Anzeige

Vincenzo Aloisi / MEGA Aurora Hunziker mit ihrem Freund Goffredo Cerza

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de