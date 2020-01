Bekommt Julia Schulze einen Jungen oder ein Mädchen? Erst im November hat die YouTuberin, die auch als Julita bekannt ist, glücklich bekannt gegeben: Sie erwartet mit ihrem Partner Florian Thiele Nachwuchs! Nach ihrer Tochter Mila aus einer früheren Beziehung ist es für die Influencerin bereits das zweite Kind. Welches Geschlecht ihr ungeborenes Baby hat, verrieten die Turteltauben 2019 noch nicht. Jetzt offenbaren Julia und Florian auf zuckersüße Weise: Sie bekommen...

...einen Sohn! In einem neuen Video auf YouTube plaudern die werdende Zweifach-Mutter und ihr Schatz die Neuigkeiten endlich aus – und zwar mithilfe eines Kuchens mit blauer Füllung. "Es wird ein kleiner Junge! Dann haben wir beides!", freut sich Julia und fügt hinzu: "Jetzt kann ich ja ehrlich sein: Ein bisschen habe ich mir schon mehr gewünscht, dass es ein Junge wird. Ein Mädchen haben wir jetzt ja schon zu Hause und so eine Jungen-Mama zu sein, stell ich mir schon schön vor!" Auch Florian zeigt sich total happy: "Das ist toll. Dann kann ich mit ihm alles machen, was mein Papa auch so mit mir gemacht hat!"

Neben der Verkündung des Baby-Geschlechts präsentiert Julia auf einem Foto stolz ihren wachsenden Babybauch und erzählt: Sie ist inzwischen in der 18. Schwangerschaftswoche.

