Zu dieser Veranstaltung kam Joaquin Phoenix (45) in weiblicher Begleitung! Am Donnerstag fand das alljährliche Palm Springs International Film Festival statt und dort durfte natürlich auch der Hollywood-Star nicht fehlen: Er wurde für seine Rolle als Arthur Fleck im aktuellen Kinofilm Joker ausgezeichnet. Mit einem bestimmten Menschen wollte er diesen Moment offenbar am liebsten teilen: Joaquin nahm seine Mutter mit zu dem Event!

Der 45-Jährige und seine Mama posierten auf dem roten Teppich Seite an Seite für die Fotografen. Die beiden strahlten bis über beide Ohren und machten in ihren dunklen Outfits eine gute Figur. Joaquin präsentierte sich in einem schwarzen Anzug und lässigen Sneakers, seine Mutter Arlyn trug ein Kleid aus schwarzer Spitze.

In dem Streifen über den Killer-Clown hat Joaquin mit seiner schaurigen Darstellung geschockt und sichtlich überzeugt. Der Vorsitzende des Palm Springs International Film Festivals, Harold Matzner, hatte bereits Mitte November erklärt, wieso der Hauptdarsteller die Auszeichnung verdiene: "Joaquin Phoenix fasziniert das Publikum in 'Joker' mit seiner Performance, die Empathie weckt und die Gesellschaft insgesamt daran erinnert, dass wir besser sein können."

Getty Images Arlyn und Joaquin Phoenix beim Palm Springs International Film Festival 2020

