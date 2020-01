Na, wer schwelgt denn da in süßen Kindheitserinnerungen? Total ausgelassen und glücklich strahlt das blonde Mädchen auf dem Bild in die Kamera und breitet seine Arme aus. Diese niedliche Mini-Dame ist heute erwachsen, 34 Jahre alt und ein waschechter Fernsehstar: Die Schauspielerin ist wochentags in der beliebten Daily GZSZ zu sehen. Doch welche Serien-Darstellerin verbirgt sich hier hinter dem Throwback-Schnappschuss?

Das glückliche Kind ist Anne Menden (34)! Die Darstellerin von Emily Höfer hat vor dem Jahreswechsel zusammen mit ihren Liebsten alte Erinnerungen aufleben lassen. "Liebe Grüße aus der Auszeit. Wenn der Papa in den alten Fotoalben blättert. Die Liebe zum Meer war schon immer da", versieht die Sängerin den Schnappschuss, den sie auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht hat. Anne setzt sich heutzutage für eine Meeresschutzorganisation ein.

Dieses Bild ist nur wenige Jahre vor ihren ersten Auftritten im TV entstanden. Als Teenie nahm Anne nämlich nicht nur ihre erste CD auf, sondern zeichnete auch Trailer für ein Kinderformat von Super RTL auf. Seit 2004 ist sie wohl auch dem breiten deutschen Publikum bekannt: Da startete sie ihre Karriere bei GZSZ.

Hauter,Katrin; ActionPress Anne Menden bei der Verleihung des Nachhaltigkeitspreises 2019

Anzeige

Ukas,Michael / ActionPress Anne Menden beim 25-jährigen Jubiläum von GZSZ 2017

Anzeige

©TVNOW Jörn Schlönvoigt und Anne Menden im Jahr 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de