Elene Lucia Ameur gehört nicht mehr zum Cast von Berlin - Tag & Nacht. Rund ein Jahr verkörperte die Laienschauspielerin die verschlagene Zoe. Immer wieder polarisierte ihr Serien-Ich, zog hinterrücks die Strippen, schmiedete Intrigen und Rachepläne. Als ihre Hochzeit mit dem Daily-Urgestein Krätze (Marcel Maurice Neue, 30) platzt, dreht die Chaotin komplett durch. Es folgt ein Geiseldrama auf einem Hausboot und letztlich die Zwangseinweisung in eine Psychiatrie. Zwar ist Zoe damit vorerst weg vom BTN-Fenster, doch kehrt sie möglicherweise zurück?

Auszuschließen ist das offenbar nicht! "'Berlin - Tag & Nacht' war eine ganz tolle Erfahrung für mich", beteuert Zoe-Darstellerin Elene auf Nachfrage von Promiflash und fügt hinzu: "2019 war eine sehr aufregende Zeit und meine Rolle eine sehr streitbare. Leider haben solche Charaktere nicht die längste Halbwertszeit." Ein TV-Exit scheint also über kurz oder lang unumgänglich gewesen zu sein: "So ist dann auch Zoe nach ihrem Abgang, nach Intrigen, Lügen und Bösewichtereien, in die Psycho-Klinik gekommen und daher nicht mehr in der Serie am Start."

Die Synchronsprecherin stellt aber klar: "Es war halt weniger ein Ausstieg meinerseits, sondern eher ein serienbedingter Abgang." Aus diesem Grund könnte Elene tatsächlich ein Comeback feiern: "Endgültig verkündet wurde es innerhalb der Serie ja nicht. Zoe ist ja nicht tot – nur bescheuert."

