Wie hat Cameron Diaz (47) es so lange geschafft, ihr süßes Geheimnis zu hüten? Erst vor wenigen Stunden enthüllte die Schauspielerin via Social Media: Sie und ihr Ehemann Benji Madden (40) sind Eltern einer Tochter geworden. Die kleine Raddix Madden habe das Herz ihrer Eltern im Sturm erobert. Davon, dass die "3 Engel für Charlie"-Schönheit und der Good Charlotte-Gitarrist Eltern werden würden, hatte die Öffentlichkeit keinen blassen Schimmer – denn von einem Babybäuchlein war weit und breit keine Spur!

Paparazzi-Fotos und Red-Carpet-Schnappschüsse der blonden Beauty waren in den vergangenen Monaten eine absolute Rarität. Auch auf den Kanälen der Leinwandheldin in den sozialen Netzwerken herrschte gähnende Leere – kein Wunder also, dass die Nachwuchs-Neuigkeit aus heiterem Himmel eine echte Überraschung darstellte. Im Oktober wurde Cameron noch beim Shoppen in West Elm, Kalifornien, abgelichtet. Ihre Körpermitte verbarg sie auf den Bildern hinter einer üppigen Einkaufstasche. Rundliche Kugel? Fehlanzeige! Auf Bildmaterial, das nur wenige Wochen später entstanden ist, strahlt die Kino-Darstellerin in Blazer und engen Jeans – auch hier ist weit und breit nichts von einer Wölbung zu sehen. Denkbar ist also, dass Cameron ihre Tochter möglicherweise nicht selbst ausgetragen hat, sondern auf eine Leihmutter setzte. Stars wie Kim Kardashian (39), Sarah Jessica Parker (54), Nicole Kidman (52) und viele mehr haben ebenfalls auf diesem Wege Kinder bekommen.

Einen Kinderwunsch hatten die mittlerweile 47-Jährige und ihr Göttergatte bekanntlich schon seit Längerem. Seit ihrer Hochzeit 2015 kamen immer wieder Fake-Gerüchte, die blonde Beauty erwarte ein Kind. Aber auch von Adoption und künstlicher Befruchtung war hin und wieder die Rede. Für welchen Weg sich Cameron und Benji auch entschieden haben: Die zwei sind jetzt endlich drei.

