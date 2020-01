Was für eine Riesenüberraschung zu Beginn des neuen Jahres: Cameron Diaz ist still und heimlich zum allerersten Mal Mama geworden! Seit 2015 ist die Hollywood-Schauspielerin glücklich mit Benji Madden (40) verheiratet. Viel von ihrem Privatleben preis gaben der "Verrückt nach Mary"-Star und der Good Charlotte-Gitarrist seitdem nicht gerade. Kein Wunder also, dass das Pärchen der Öffentlichkeit bis jetzt auch eine wichtige Neuigkeit vorenthalten hat: Der Traum vom Elternsein ist endlich wahr geworden.

Auf Instagram verkündete die 47-Jährige nun aus heiterem Himmel: Sie und ihr Herzbub haben ein Baby bekommen. "Fröhliches neues Jahr von den Maddens. Wir sind so glücklich, das neue Jahrzehnt mit wunderbaren Neuigkeiten starten zu können: Unsere Tochter Raddix Madden ist zur Welt gekommen. Sie hat unsere Herzen im Sturm erobert", lauten ihre zuckersüßen Zeilen.

Viele Details zur kleinen Maus wollen die Neu-Mama und der Neu-Papa allerdings nicht verraten – denn ihre Privatsphäre ist ihnen nach wie vor heilig. Eine Sache verriet Cameron (47) dann aber doch: "Die Kleine ist sehr, sehr süß!"

SIPA PRESS / Action Press Cameron Diaz bei der "Annie"-Premiere in New York

Getty Images Cameron Diaz zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon", April 2016

Backgrid; ActionPress Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Dezember 2019

