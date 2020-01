Sängerin Kylie Minogue (51) und ihr Liebster Paul Solomons bezaubern mit süßen Schnappschüssen! Seit Mai 2018 sollen die "Can't Get You Out Of My Head"-Interpretin und der sieben Jahre jüngere Kreativ-Direktor bereits ein Paar sein. Pünktlich zu Kylies 50. Geburtstag machten sie es damals mit einem Pärchenbild offiziell. Doch seitdem gewähren die beiden nur noch selten Einblicke in ihr Privatleben. Jetzt teilten allerdings gleich beide ein niedliches Foto von sich!

Am vergangenen Dienstag posteten Kylie und Paul jeweils über ihren Instagram-Account eine tolle Aufnahme. Auf dem Bild zeigt sich das Pärchen freudestrahlend bei einer Bootstour und beide schauen sich dabei liebevoll in die Augen. Paul teilte ebenfalls zeitgleich einen Schnappschuss des Ausflugs: Mit Sonnenhüten und einem schützenden Handtuch über dem Kopf, lächeln darauf beide in die Kamera. Ihre Selfies betitelten sie mit den Worten: "Dieser Mann" und "Diese Frau".

Gegenüber Daily Mirror schwärmte Kylie in den höchsten Tönen von der Liebe zu ihrem Paul: "Wer sagt, dass du nicht auch noch später im Leben kitschig und romantisch sein kannst? Besonders wenn du eine gute und wahre Liebe findest?" Sie habe nicht damit gerechnet, sich noch einmal so zu verlieben.

Instagram / kylieminogue Kylie Minogue und Paul Solomons, Dezember 2019

Instagram / paulsolomonsgq Kylie Minogue und Paul Solomons, September 2019

Getty Images Kylie Minogue in London

