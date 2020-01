Michael Schumacher (51) wird heute 51 Jahre alt! Der ehemalige Formel-1-Rennfahrer gehörte über Jahre zu den erfolgreichsten Sportlern seiner Disziplin. Er ergatterte Preise, von denen andere nur träumen konnten. Seit seinem folgenschweren Skiunfall 2012, lebt der siebenfache Weltmeister allerdings komplett zurückgezogen von der Öffentlichkeit auf seinem Schweizer Anwesen. Trotzdem lassen es sich seine Freunde, Wegbegleiter und Fans nicht nehmen, ihm zu seinem Ehrentag zu gratulieren.

Auf Twitter reihen sich unzählige Glückwünsche von Fans aneinander – und unter all den Postings befinden sich auch einige bekannte Namen: So gratulierte Schumis einstiges Team Ferrari mit einem "Herzlichen Glückwunsch, Michael. Wir sind alle bei dir". Auch Sportreporter Florian König (52) teilte zu Ehren des Familienvaters einen Beitrag: "Wünsche Michael Schumacher alles erdenklich Gute zum 51. Geburtstag", schrieb er und setzte den Hashtag "Kämpfe weiter, Michael" darunter. Auch sein niederländischer Kollege Rob van Gameren denkt auf seinem Kanal an das Geburtstagskind.

Schumi bleibt, trotz seiner Abwesenheit in der Öffentlichkeit, im Gedächtnis der Menschen gegenwärtig. Eine Dokumentation hatte im vergangenen November noch einmal die größten Momente des Rennfahrers aufleben lassen. Anlass war das 25. Jubiläum seines ersten WM-Siegs. Am 13. November 1994 war der Ausnahme-Sportler und Ehemann von Corinna Schumacher (50) in Australien an die Weltspitze gedüst.

Getty Images Michael Schumacher, ehemaliger Rennfahrer

Christoph Hardt / Future Image Moderator Florian König

Getty Images Michael Schumacher beim Brazilian Grand Prix, 1994

