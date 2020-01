Was für eine freudige Botschaft! Einst galten Nikki Bella (36) und John Cena (42) als absolutes Traumpaar. Auf ihre Verlobung 2017 folgte ein Jahr später schon das plötzliche Liebes-Aus der beiden Sportler. Doch schon Anfang 2019 überraschte das Model mit der Nachricht, wieder in festen Händen zu sein. Der Glückliche an ihrer Seite: Profitänzer Artem Chigvintsev. Nun hat sich das Pärchen verlobt – und dass sogar schon im Spätherbst!

Via Instagram verkündete Nikki die freudige Botschaft – und teilte dazu gleich Beweisfotos mit einem dicken Klunker an ihrem linken Ringfinger. Doch die Verlobung liegt schon etwas zurück. "Ich habe im November in Frankreich Ja gesagt!", verriet sie ihrer Community. Doch das ist noch nicht alles. "Wir haben versucht, es geheim zu halten. Aber wir wollten unsere Begeisterung für das neue Jahr wirklich teilen!", erklärte sie weiter.

Die Wrestlerin schwärmte schon häufig von ihrer Beziehung zu ihrem neuen Liebsten. In einem Podcast packte sie sogar pikante Details über ihr gemeinsames Sexleben aus. Hättet ihr Nikki so eingeschätzt, dass sie sich nach wenigen Monaten ihrer Romanze mit ihrem Artem verlobt? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Getty Images John Cena und seine Ex Nikki Bella

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports 2019

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev im August 2019

