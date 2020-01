Jennifer Lopez (50) wurde am Donnerstag beim Palm Springs International Film Festival für ihren Kino-Hit "Hustlers" mit einem Award ausgezeichnet. Dabei legte sie in einer floralen Robe mal wieder einen wahren Wow-Auftritt auf dem roten Teppich hin. Zwei funkelnde Accessoires an ihrem Styling hatten einen besonderen ideellen Wert: J.Lo. trug bei dem Event ziemlich wertvolle Ohrringe, die ihr Verlobter Alex Rodriguez (44) ihr zum Fest der Liebe geschenkt hatte!

Am ersten Weihnachtstag überraschte A-Rod seine Liebste mit den Juwelen, wie die 50-Jährige bereits ihrer Community auf Instagram mitgeteilt hatte. Da durften die Schmetterlingsohrstecker auf ihrem ersten Red Carpet des Jahres natürlich nicht fehlen. Laut InStyle seien sie mit fünf Diamanten und einem baumelnden Smaragd besetzt.

Allzu lange dürfte ein neuer Hingucker-Look der Zwillingsmama nicht auf sich warten lassen, denn am Sonntag werden in Kalifornien zum 77. Mal die Golden Globes verliehen. Auch Jennifer ist für einen der begehrten Awards nominiert.

Instagram / jlo Jennifer Lopez und Alex Rodriguez an Weihnachten 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez beim Palm Springs International Film Festival 2020

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez im Dezember 2019

Anzeige

Wie findet ihr die Ohrringe? Total schön! Nicht mein Geschmack... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de