Text-Verwirrung in der DSDS-Auftaktfolge! Am Samstagabend startete das Casting-Format in die inzwischen 17. Runde. Das zweite Jahr in Folge sitzen neben Poptitan Dieter Bohlen (65) auch Oana Nechiti (31), Xavier Naidoo (48) und Pietro Lombardi (27) am Jury-Pult. Eine der Kandidatinnen wollte Letzteren mit ihrem Auftritt besonders überraschen: Melanie Engel verkündete vor den Juroren stolz, sie wolle Pietros Hit "Bella Donna" performen – doch am Ende kam ein ganz anderer Song aus ihr raus!

Schon als die ersten Klänge des Playbacks seines Sommer-Songs ertönten, lehnte sich Pietro entspannt zurück. Kurz darauf blickte der Kölner jedoch etwas verwirrt drein – denn Melanie, die den Casting-Raum übrigens auf Rollschuhen erobern wollte, stimmte nicht "Bella Donna", sondern "Nur ein Tanz" an! Der Songwriter wies die Sport-Liebhaberin mehrfach auf ihr Versehen hin – nach dem dritten Mal schaute jedoch auch Pie nur noch resigniert.

Obwohl die junge Frau damit einen weiteren seiner Hits trällerte, konnte sie den Cappy-Träger nicht überzeugen: "Ich war ein bisschen traurig grade. Das hat nicht gereicht!" Nachdem die enttäuschte Teilnehmerin den Raum verlassen hatte, ließ sich Jury-Chef Dieter aber noch zu einem Spruch hinreißen: "Deine Titel scheinen ja besonders schwierig zu sein!"

ActionPress Pietro Lombardi, September 2019

TV NOW/ Stefan Gregorowius Melanie Engel bei DSDS, Januar 2020

TV NOW/ Stefan Gregorowius Dieter Bohlen in der 17. Staffel von DSDS

