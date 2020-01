Tickt Elene Lucia Ameur wie ihr ehemaliger Berlin - Tag & Nacht-Charakter Zoe? Rund ein Jahr schlüpfte die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte in die Rolle des Serien-Bösewichts. Zoe war laut, impulsiv und hat sich nichts gefallen lassen. Am Ende wurde die Verflossene von Daily-Urgestein Krätze (Marcel Maurice Neue, 30) sogar zwangseingewiesen! Solche Szenen zu spielen, dürfte für Elene kein Leichtes gewesen sein – oder vielleicht doch? Wie viel Zoe steckt in ihr privat?

"Also, wie Zoe bin auch ich sehr speziell und temperamentvoll", erklärt Elene auf Nachfrage von Promiflash. "Sie konnte wegen Kleinigkeiten an die Decke gehen und explodieren. Und ließ sich von keinem was sagen. Wer mich kennt, muss bei der Beschreibung schon lachen. Vieles davon steckt auch in mir", gibt die TikTokerin zu. Außerdem habe Zoe in vielen Situationen das Gute gewollt, aber den falschen Weg gewählt: "Manchmal denke ich das bei mir auch." Allerdings habe Elene im Gegensatz zu ihrem einstigen TV-Alter-Ego "auch noch die lustige und humorvolle Seite".

Auch in einem anderen Punkt sind sich Elene und Zoe recht ähnlich: "Sie hatte kein Glück mit der Liebe. Also, ich bin seit acht Jahren Single. Noch Fragen?", muss die Wahl-Berlinerin über sich selbst schmunzeln.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Der Cast von "Berlin - Tag & Nacht" im Sommer 2019

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur im November 2019

