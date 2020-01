Wie sehen Elene Lucia Ameurs Zukunftspläne aus? Etwa ein Jahr lang spielte sie bei Berlin - Tag & Nacht die hinterhältige Zoe, die mit ihren Machenschaften für mächtig Wirbel sorgte. Nach einer Geiselnahme wurde ihr Serien-Ich zuletzt in eine Psychiatrie eingewiesen, was für Elene den Ausstieg aus der Serie bedeutete. In einem Interview mit Promiflash erzählt die Laien-Darstellerin nun, wie es für sie weitergeht!

Nach ihrem Abschied von der Daily habe Elene sich erst einmal eine Verschnaufpause gegönnt. "[BTN] war eine extreme Erfahrung", verrät sie Promiflash. Sie habe zwar schon zwei Serien-Anfragen bekommen, diese jedoch abgelehnt: "Ich konnte so kurz danach mein Herz nicht direkt woanders hin vergeben. Für mich war BTN schon sehr emotional und ich verbinde auch heute viel damit."

Obwohl sie zurzeit keine konkreten Pläne habe, betont Elene, für andere TV-Serien offen zu sein: "Aber es muss auch passen. Ich würde nichts machen, hinter dem ich nicht stehen könnte." Formate, in denen es um Dating gehe oder sie sich freizügig zeigen müsste, seien für sie tabu. Auch eine Teilnahme am Dschungelcamp ist eher unwahrscheinlich – der australische Urwald sei eine "beinahe zu große Herausforderung" für die Berlinerin.

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur im November 2019

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, Laien-Darstellerin

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur, 2019

