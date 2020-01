50.000 Euro – eine ziemlich ordentliche Stange Geld! Diese Summe bekam Mario Pohl als Gewinner der zehnten Staffel von The Biggest Loser 2019. Vor dem Finale vergangenes Jahr hatte sich der Unternehmer noch keine Gedanken darüber gemacht, was er mit dem Preisgeld anstellen wolle. Inzwischen hat er das Geld investiert und ausgegeben – aber wofür? Das hat er Promiflash kurz vor dem Start der neuen Ausgabe der Abnehm-Show verraten!

Den größten Teil des Geldes habe er in sein Unternehmen gesteckt, das er mit einem Partner führe und noch in den Kinderschuhen stecke – einen Teil habe er für den Lebensunterhalt gebraucht und natürlich habe er noch einen Teil an das Finanzamt zahlen müssen, verriet der Brillenträger im Interview. Etwas Geld gab er aber auch für eine spaßige Sache aus: "Zu guter Letzt habe ich mit meiner Familie eine Wohnmobilreise quer durch Spanien unternommen. Die Reise lag mir sehr am Herzen, um mit den Geistern des vergangenen Jahres abzuschließen", erzählte er weiter. Dabei hätten sie das andalusische Camp, die Orte der Challenges und das Wiegestudio besucht. "Außerdem haben wir noch meine Teampartnerin Jenny und Sascha aus der 2016er-Staffel besucht."

So viel zu Mario – aber was würden die "The Biggest Loser"-Stars Ramin Abtin (47) und Christine Theiss (39) mit dem Gewinn machen? "So ein hohes Preisgeld würde ich wahrscheinlich anlegen oder vielleicht auch komplett ausgeben – wer weiß", witzelte Ramin gegenüber Promiflash. Während der Kickbox-Weltmeister unschlüssig war, hatte Christine ganz konkrete Vorstellungen: "Aktuell würde ich das Kinderzimmer renovieren", sagte sie im Interview.

"The Biggest Loser" – am 5. Januar 2020 um 16:30 Uhr auf Sat.1, danach immer sonntags um 17:30 Uhr.

© SAT.1 / Willi Weber Mario, Kandidat bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Christine Theiss, Camp-Chefin bei "The Biggest Loser"

Sat.1 / Arya Shirazi Ramin Abtin, "The Biggest Loser"-Coach

