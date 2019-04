Welcher The Biggest Loser-Halbfinalist darf seinen Kilo-Verlust gegen einen satten Gewinn eintauschen? Am Sonntag stellen sich die sieben verbliebenen Teilnehmer erneut der Abnehm-Challenge – die letzte große Hürde vor dem Finale, in dem 50.000 Euro Preisgeld winken. Ob Finanzspritze für den Hausbau, ein netter Bonus oder Unterstützung für emotionale Projekte: Die Kandidaten erklären gegenüber Promiflash, was sie mit den Sieger-Moneten vorhaben.

Als Student müsse man jeden Cent zusammenhalten, erklärte Julian, darum wolle der 26-Jährige die Prämie in seine Ausbildung investieren. Ansonsten habe er sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ähnlich wie Jenny, für die der Hauptgewinn ein neues, leichteres Leben ist, und ihr Halbfinal-Konkurrent Mario. Melanie schmiedet dagegen konkrete Pläne mit ihrer Familie: "Ich möchte mit meinen Jungs einen Wohnwagenurlaub quer durch Deutschland unternehmen, gespickt mit ganz vielen abenteuerlichen Aktivitäten", schilderte die 41-Jährige ihre Idee.

Michael und Annika wollen dagegen in Immobilien investieren beziehungsweise für einen Hauskauf sparen. Auch Ercan würde das Geld in einem Bauprojekt anlegen: "Mit dem Preisgeld möchte ich für meinen Vater die Wohnung umbauen", erzählte der KfZ-Meister. Sein Papa war während seiner Show-Zeit in ein künstliches Koma versetzt worden, weswegen Ercan die Teilnahme vorübergehend abgebrochen hatte. Nun will er sich für seinen Vater aufs Siegerpodest kämpfen – für ihn hatte der 27-Jährige sich überhaupt erst angemeldet.

"The Biggest Loser" immer sonntags, ab 17:45 Uhr bei Sat.1.

Ramin Abtin und "The Biggest Loser"-Kandidatin Melanie

Jenny, Annika und Michael, Kandidaten bei "The Biggest Loser"

Ercan, "The Biggest Loser"-Kandidat 2019

