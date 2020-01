Aktuell begeistert Penn Badgley (33) mit seiner Rolle als durchtriebener Stalker Joe Goldberg in der Netflix-Produktion You die Fans – doch eigentlich hat der Schauspieler seinen Durchbruch einer ganz anderen Serie zu verdanken: Als Dan Humphrey eroberte er vor einigen Jahren in Gossip Girl die Herzen der Zuschauer im Sturm. Die Serie, die von 2007 bis 2012 über die deutschen TV-Bildschirme flimmerte, bekommt jetzt tatsächlich ein Reboot – womöglich mit Penn in seiner Paraderolle?

Zwar soll die Neuauflage einige Veränderungen zum Vorgänger aufweisen, dennoch hätten die Macher gern den ursprünglichen Cast am Start – und dazu gehört eben auch Penn. "Wir haben uns an alle gewandt, um ihnen mitzuteilen, dass es so weit ist, und wir möchten, dass sie dabei sind, wenn sie beteiligt sein wollen, aber wir wollten es auf keinen Fall allein davon abhängig machen", gab Produzent Josh Schwartz (43) gegenüber Entertainment Tonight preis. Bisher ist Kristen Bell (39) die Einzige, die offiziell als Off-Stimme von "Gossip Girl" ans Set zurückkehren wird – doch was ist denn nun mit Penn?

"Ich muss Penn vielleicht mal eine SMS schreiben und schauen, ob er wirklich verfügbar ist. Penn arbeitet auch ständig, wir werden sehen, ob wir ihn engagieren können. Das wäre großartig", erklärte Josh weiter. Ob der 33-Jährige erneut in seine alte Rolle schlüpfen wird, bleibt abzuwarten – immerhin fiebern die Fans auch einer dritten Staffel von "You" entgegen.

Getty Images Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Serie "You"

Getty Images Penn Badgley

WENN Penn Badgley 2009 bei Dreharbeiten zu "Gossip Girl"

