Hilary Duff (32) und Matthew Koma wollen im Liebes-Urlaub auf jeglichen Stress verzichten! Die Schauspielerin und der Vater ihrer Tochter Banks hatten sich im Mai vergangenen Jahres nach über zwei Jahren Beziehung verlobt und im Dezember ihre Hochzeit gefeiert. Die kleine Zeremonie hatte in ihrem Garten im intimen Kreis stattgefunden. Nun geht es für die frischgebackenen Eheleute in die Flitterwochen – allerdings ohne Kinder!

Am Donnerstagabend verriet Hilary in ihrer Instagram-Story, dass sie zusammen mit Matthew nun auf dem Weg in den Honeymoon sei. Töchterchen Banks und Hilarys gemeinsamer Sohn mit Ex Mike Comrie (39), Luca (7), blieben allerdings zu Hause – und die Zweisamkeit genießen die beiden offensichtlich schon am Flughafen. "Keine Windeltaschen und kein frühes Aufwecken", freut sich die zweifache Mama grinsend.

Auf ihren Profilen verrieten die Turteltauben auch bereits, wohin ihre Reise gegangen ist: Beide posteten aus dem Kruger National Park in Südafrika tierische Aufnahmen: Eine Elefantenfamilie samt einem Kalb gönnte sich ein ausgiebiges Bad in einem Wasserloch.

