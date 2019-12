Neue Einblicke in den wohl schönsten Tag ihres Lebens! Am 21. Dezember hat Schauspielerin Hilary Duff (32) ihrem Verlobten Matthew Koma still und heimlich das Jawort gegeben. Die "Younger"-Darstellerin und der Musiker schritten bei einer Gartenzeremonie im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie vor den Altar. Ihre Fans erfuhren von der Trauung erst einen Tag später – in Form eines einzigen Hochzeitsfotos. Jetzt teilte die Braut noch mehr Momentaufnahmen von der Heirat mit ihrer Community!

Hilarys Instagram-Account ähnelt aktuell schon beinahe einem klassischen Hochzeitsalbum: Dank gleich vier neuer Beiträge können ihre Follower jetzt am Zauber des romantischen Ereignisses teilhaben. "Der magischste Tag wurde zur magischsten Nacht mit dem Einen, den ich liebe", schrieb die nun bürgerliche Mrs. Koma zu einem Schnappschuss, der das Brautpaar hocherfreut beim Feiern zeigt.

Die anderen Bilder zeigen die Blondine und den "Spectrum"-Interpreten jeweils auf dem Weg in den Garten: Während Matthew mit Hilarys Sohn aus erster Ehe, Luca Cruz Comrie (7), diesen Moment beging, trug die Blondine die gemeinsame Tochter Banks Violet Bair (1) auf dem Arm. Noch rührender ist höchstens das letzte Bild der Reihe, das die strahlenden Frischvermählten auf dem Boden kniend mit beiden Kindern zeigt: "Ich bin wirklich traurig, dass dieser Tag so schnell vergangen ist", lauteten die Worte der zweifachen Mutter zu dem Foto.

Instagram / matthewkoma Matthew Koma und Hilary Duff

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Hilary Duff und Banks Violet Bair

Instagram / hilaryduff Matthew, Banks, Hilary und Luca an Weihnachten 2019

