Cameron Diaz (47) und Benji Madden (40) sorgten am Freitag für die wahrscheinlich süßeste Nachricht im neuen Jahr! Das Paar gibt zwar kaum etwas von seinem Privatleben preis, doch eine Sache konnten sie dann doch nicht für sich behalten: Die Schauspielerin und der Good Charlotte-Gitarrist sind klammheimlich zum ersten Mal Eltern geworden! Mit ihrer Tochter Raddix Madden erfüllten sich die frischgebackenen Eltern einen lang ersehnten Traum. Denn ihren Kinderwunsch äußerten sie bereits vor einigen Jahren!

Cameron und Benji hatten im Januar 2015 geheiratet – und genau so lange beschäftigen sie sich schon mit dem möglichen Familienzuwachs, wie People berichtet. "Cameron wollte unbedingt Mama werden", plauderte eine Quelle aus. Das Promi-Pärchen habe sehr gehofft, irgendwann mit gemeinsamen Nachwuchs gesegnet zu werden. Auch in einem Interview mit dem Magazin WHO hatte der Musiker vor fünf Jahren offenbart: Er würde liebend gerne mit seiner Ehefrau Kinder bekommen!

Das Promi-Baby werden die Fans allerdings erstmal nicht zu sehen bekommen, wie die Neu-Eltern bei der Geburtsmeldung sofort klar stellten: "Wir werden keine Bilder posten oder weitere Details mitteilen, außer der Tatsache, dass sie wirklich sehr süß ist!" Sie werden die Privatsphäre ihres kleinen Mädchens auf jeden Fall schützen, so die Ansage.

