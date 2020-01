Läuten bei Oana Nechiti (31) und Erich Klann (32) in diesem Jahr endlich die Hochzeitsglocken? Die Profitänzer sind seit 2009 ein Paar und wirken noch immer total verliebt. Vor etwa sechs Jahren machte der Let's Dance-Star seiner Angebeteten sogar einen Heiratsantrag, den die gebürtige Rumänin glücklich annahm. Bis heute sind die Eltern eines Sohnes jedoch noch keine Eheleute. Ob sich das bald ändern wird?

In einem Interview mit RTL sprach die DSDS-Jurorin über ihre Hochzeitspläne. "Das mit der Hochzeit ist eine Sache, mit der ich mich mental beschäftige, aber tatsächlich habe ich noch nicht mit den Vorbereitungen angefangen!", gestand Oana. Aktuell habe das Paar zu wenig Zeit dafür. Der Wunsch sei jedoch noch immer da: "Wir wollen diesen Schritt machen, unsere Liebe zelebrieren, unsere Beziehung, unsere Familie!", versicherte die 31-Jährige.

In den kommenden Monaten dürfte Oana keinen freien Termin für eine Eheschließung haben. Ab dem 4. Januar sitzt sie wieder in der DSDS-Jury. An ihrer Seite mit dabei sind Chef-Juror Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (48) und Pietro Lombardi (27).

Instagram / oana_nechiti Erich Klann und Oana Nechiti im "Let's Dance"-Studio

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Oana Nechiti als Jurorin bei DSDS

Anzeige

TV NOW/ Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de