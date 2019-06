Sind Oana Nechiti (31) und Erich Klann (32) bereits vor den Traualtar getreten? Die beliebten Profitänzer sind seit 2014 verlobt und haben eigentlich auch schon viele Ideen für die romantische Zeremonie, wie sie unter anderem Promiflash in Interviews verraten haben. Offiziell verheiratet sind die Eltern eines Sohnes allerdings noch nicht. Oder hat sich das inzwischen heimlich geändert? Im Let's Dance-Finale verkündete Erich ein Hochzeits-Update für die Fans.

Bevor Pascal Hens (39) als diesjähriger Gewinner bekannt gegeben wurde, hatten sich alle Profis und Promis auf der Show-Treppe versammelt. Darunter auch Erich, der mit Sabrina Mockenhaupt (38) angetreten und vor ein paar Wochen ausgeschieden war. Er und Oana werden schon bald bei der heiß ersehnten Profi-Tanzchallenge mitmachen – und genau darüber wollte Daniel Hartwich (40) mit dem 32-Jährigen sprechen. "Erich, du wirst auch Teil dieser wunderbaren Show werden und zwar mit Oana, deiner dir Angetrauten...", begann der Moderator das Gespräch, doch dann fiel ihm die Frage ein: Sind die beiden denn überhaupt verheiratet? "Nein, noch nicht", klärte Erich auf.

Sollte es bis dahin keine überraschende Trauung mehr geben, wird Oana ihr Parkett-Comeback am 27. Juni also nicht als Ehefrau feiern. Dennoch wird sie natürlich mit ihrem Schatz über die Tanzfläche fegen und ist auch schon mächtig aufgeregt: Immerhin war sie in diesem Jahr nicht Teil des "Let's Dance"-Profiteams. "Aufgeregter als sonst, weil ich habe ja nicht die ganze Staffel hinter mir. Und alle anderen ja auch. Und ich mache mir Sorgen, kann ich überhaupt noch mithalten?", fragte sie sich in einem Interview.

