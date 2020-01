Kathrin Schelkes löste bei Bares für Rares Begeisterung aus! Die 44-jährige Kandidatin stellte in der Trödelshow ein ganz besonderes Stück vor: Auf einem Flohmarkt hatte die Standesbeamtin aus Viersen eine kleine, schneeweiße Figur eines Mädchens entdeckt und sie für drei Euro erworben. Zu dem Zeitpunkt hatte sie keine Ahnung, was für eine Rarität sie gekauft hatte. Die Mini-Statue brachte ihr in dem beliebten TV-Format einen rekordverdächtigen Gewinn!

Der Experte Albert Maier nahm Kathrins Besitz andächtig in die Hände, denn er wusste, mit welchem bekannten Künstler er es zu tun hatte: "Ferdinand Preiss war einer der berühmtesten deutschen Elfenbeinschnitzer, besonders in den 20er Jahren", erklärte der 70-Jährige. Dieses Kunstwerk sei vermutlich zwischen 1905 und 1910 entstanden. "Ich kenne den Handelspreis für diese Figur ziemlich genau: Die wird gehandelt mit 1.200 Euro", offenbarte der Fachmann.

Die Antiquität haute aber nicht nur Albert von den Socken – auch die Händler konnten ihre Augen nicht von der Skulptur auf dem Onyx-Sockel abwenden. "Das ist die höchste Qualität an Schnitzerei, die man in Deutschland kriegen konnte", zeigte sich Daniel Meyer beeindruckt. Am Ende ergatterte seine Kollegin Dr. Elisabeth Nüdling den kostbaren Trödelmarkt-Fund – für satte 1.650 Euro!

Frank W. Hempel. Händler von "Bares für Rares"

Anzeige

Frank W. Hempel / ZDF Albert Maier, Kunsthändler und "Bares für Rares"-Historiker

Anzeige

© ZDF/Frank W. Hempel Die Händler bei "Bares für Rares"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de