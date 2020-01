Jetzt stehen die Teilnehmer fest! Am Sonntag startete die elfte Staffel von The Biggest Loser. In der Auftaktfolge der neuen Ausgabe machten sich 34 Bewerber auf den Weg nach Naxos – ihr Ziel: Einen der begehrten Plätze im Boot-Camp der Abnehm-Show zu ergattern und anschließend mithilfe der Trainer Petra Arvela und Ramin Abtin (47) zahlreiche Pfunde zu verlieren. Um ins Trainingslager zu kommen, mussten die Kandidaten in verschiedenen Challenges gegeneinander antreten. Am Ende standen 18 Kandidaten fest, die in den nächsten Wochen um den Titel "The Biggest Loser" kämpfen werden!

Bereits der erste Wettkampf verlangte den Abnehm-Willigen alles ab: Sie machten sich zunächst auf einem Schiff auf den Weg zu der griechischen Insel, doch die letzten Meter mussten sie auf das bequeme Transportmittel verzichten – und den Rest schwimmen. Die ersten beiden Frauen und Männer, die die Insel erreichen und zuerst bei Camp-Chefin Christine Theiss (39) ankommen würden, wären automatisch eine Runde weiter. "Ich will, dass die Kandidaten sofort wissen, dass sie bei 'The Biggest Loser" sind", sagte Christine über die Aufgabe. Die Gewinner der ersten Challenge hießen Tülay, Sarah, Anthony und Sascha.

Auch die beiden nächsten Wettkämpfe stellten die Teilnehmer vor großen Herausforderungen: So mussten sie zunächst in einem Neun-Quadratmeter-Feld nach einer Kiste buddeln. Die dritte Aufgabe bestand anschließend darin, ein Gewicht an einer Schnur zu halten. Sechs Kilo-Kämpfer konnten sich in den zwei schwierigen Disziplinen durchbeißen – die strahlenden Sieger: Gerry, Claudia, Daniel, Tabea, Celina und Nico! Darüber hinaus durften noch acht weitere Kandidaten ins Camp, deren Schicksale die Trainer am meisten berührt hatten. Dadurch konnten sich auch Jessica, Joell, Swaantje, Werner, Jan, Sigi, Anja und Abdi eine Teilnahme bei "The Biggest Loser" sichern.

"The Biggest Loser" immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1.

Sat.1 "The Biggest Loser"-Teilnehmerin Claudia

Sat.1 "The Biggest Loser"-Kandidatin Tabea mit Christine Theiss und Ramin Abtin

Sat.1 Die Kandidaten von "The Biggest Loser" 2020 auf Naxos

