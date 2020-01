Die Kandidaten des "Secret Teams" steht jetzt fest! Insgesamt 18 Kandidaten konnten sich in der ersten Folge von The Biggest Loser für das Boot-Camp auf der griechischen Insel Naxos qualifizieren. Sie kämpfen unter der Leitung der beiden Coaches Ramin Abtin (47) und Petra Arvela gegen ihre Pfunde und um ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Doch noch sechs weitere Teilnehmer, die es nichts ins offizielle Trainingslager schafften, haben ebenfalls eine Chance auf den Gewinn. Sie sind in dem "geheimen" Team von Sarah (28) und Dominic Harrison (28), von dem Ramin und Petra nichts wissen!

Nach dem letzten Auswahlverfahren dachten die ausgeschiedenen Kandidaten, dass sie von Camp-Chefin Christine Theiss (39) verabschiedet werden, die hatte allerdings eine Überraschung in der Hinterhand: "Ich möchte euch etwas mitteilen, was weder die anderen Kandidaten noch die Trainer wissen dürfen. Denn ihr bekommt weiterhin die Möglichkeit auf den Titel und deswegen gebe ich sechs von euch eine neue Chance." Anita, Christoph, Marcus, Doro, Nadine und Petra durften daraufhin in der Show bleiben und werden nun unter der Leitung von Sarah und Domi zehn Wochen lang zu Hause trainieren. Die vier besten von ihnen kehren im Viertelfinale nach Naxos zurück und haben dort die Möglichkeit, sich für das Halbfinale zu qualifizieren.

Doch wie wird sich das Team des Influencer-Couples schlagen? Die Zuschauer können den Weg der Kilo-Kämpfer aus dem "Secret Team" mitverfolgen: Und zwar nach der TV-Ausstrahlung der regulären Sendung auf der Website des Formats! Denkt ihr, dass sie eine Chance haben? Stimmt ab!

"The Biggest Loser" immer sonntags, um 17:30 Uhr in Sat.1

Petra und Nadine, Kandidatinnen bei "The Biggest Loser"

Sarah und Dominic Harrison als Coaches bei "The Biggest Loser"

"The Biggest Loser"-Kandidaten auf Naxos

