Süße Neuigkeiten von Topher Grace (41) und Ashley Hinshaw (31)! Nachdem der Star aus der Kultserie "Die wilden Siebziger" im Jahr 2016 seine Verlobte und Schauspielkollegin geheiratet hatte, kam im Herbst 2017 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt – eine kleine Tochter. Nun wächst ihre Bilderbuchfamilie um ein weiteres Mitglied an: Topher und Ashley sind wieder in freudiger Erwartung eines Babys!

Dieses Geheimnis lüfteten die Turteltauben am Samstagabend auf dem roten Teppich der Art of Elysium Heaven Gala in Hollywood. Freudestrahlend posierten sie für die Fotografen – Ashley legte dabei verheißungsvoll ihre Hände um ihren leicht gewölbten Bauch. Im Interview mit Us Weekly bestätigte die "True Blood"-Darstellerin dann ihre Schwangerschaft. Sie sei zwar furchtbar "nervös" und "aufgeregt", bald zwei Sprösslinge zu haben, freue sich aber schon darauf, ihren zweiten Nachwuchs in die Arme zu schließen.

Doch nicht nur Ashley geht ein bisschen die Düse – auch Topher gab zu, dass er Respekt vor der Zeit zu viert hat. Er sei sich sicher, "so gut wie keinen Schlaf" mehr zu bekommen, sobald zwei Kinder im Haus sind. Was sagt ihr dazu, dass sie die Schwangerschaft auf dem Red Carpet verkündet haben? Stimmt ab!

Dave Bedrosian / Future Image / ActionPress Ashley Hinshaw und Topher Grace

Anzeige

imageSPACE / ActionPress Ashley Hinshaw und Topher Grace im Januar 2019

Anzeige

Randy Shropshire/Getty Images for Art of Elysium Topher Grace und Ashley Hinsaw beim Art of Elysium Event in Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de