Wilmer Valderramas (39) Verlobung sorgt nicht nur bei seiner Partnerin für Freudensprünge! Der Ex-Freund von Demi Lovato (27) hat vor ein paar Tagen ein süßes Liebes-Update gegeben: An Neujahr hatte er Amanda Pacheco die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat "Ja" gesagt! Zahlreiche Promis haben das zukünftige Ehepaar bereits beglückwünscht – auch Wilmers ehemaliger Serien-Kollege Topher Grace (41) ist ganz aus dem Häuschen!

"Ich freue mich so für ihn", ließ der 41-Jährige am Samstag gegenüber Us Weekly verlauten. Nach den News habe er Wilmer sofort geschrieben und ihm zu seinem Liebesglück gratuliert. Auch die Hochzeitsfeier könne er kaum abwarten, denn der Bräutigam in spe wisse ganz genau, wie man eine rauschende Party schmeißt. "Ich meine, ich will keinen Druck auf ihn ausüben, aber er weiß, wie man eine gute Zeit haben kann", sagte Topher.

Die beiden Darsteller wurden durch die "Die wilden Siebziger!" bekannt. Von 1998 bis 2006 hatten sie gemeinsam für die US-Kultserie vor der Kamera gestanden. Auch heute verbinde sie noch eine tiefe Verbundenheit, wie Topher deutlich machte: "Wenn du jemanden sehr magst, dann willst du wissen, mit wem er am Ende zusammenkommt."

Instagram / wilmervalderrama Amanda Pacheco und Wilmer Valderrama

Getty Images Wilmer Valderrama 2019

SIPA PRESS Topher Grace und Wilmer Valderrama in "Die wilden Siebziger!"

