Sie sind endlich zu viert! Topher Grace (42) und Ashley Hinshaws (31) Liebe gleicht beinahe einem romantischen Roman. Nachdem das Paar 2016 sich das Jawort gegeben hat, folgte nur ein Jahr später ihr erstes gemeinsames Kind. Anfang des Jahres verkünden die beiden, erneut ein Baby zu erwarten – und nun war es endlich so weit: Topher und Ashley sind zum zweiten Mal Eltern geworden!

Wie das Onlineportal US Weekly erfahren haben will, haben die beiden ihr kleines Wunder auf der Welt willkommen heißen können. Bisher sind aber weder der Name noch das Geschlecht des zweiten Sprosses des einstigen "Die wilden Siebziger"-Stars bekannt. Die frischgebackenen Eltern selbst haben sich zu ihrem Baby-Glück ebenfalls noch nicht geäußert – Topher hat zuletzt am Freitag etwas auf Social Media gepostet, einen Hinweis auf die Geburt gab er dabei allerdings nicht.

Ab sofort weht also ein anderer Wind im Hause Grace. In einem früheren Interview erklärte Ashley, wie bei dem Paar eine Date-Night aussieht – eines kann man dabei vorwegnehmen: aufregend sieht anders aus! "Wenn wir einen Babysitter haben, versuchen wir, etwas Schlaf zu bekommen. Also gehen wir um neun Uhr ins Bett", erzählte die Schauspielerin belustigt.

Anzeige

Getty Images Ashley Hinshaw und Topher Grace

Anzeige

Getty Images Topher Grace, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ashley Hinshaw, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de