"Die wilden Siebziger"-Star Topher Grace wird Dreifach-Papa!

Schon wieder Nachwuchs für Topher Grace (44) und Ashley Hinshaw (33)! Schon im August 2020 hatten der "Die wilden Siebziger"-Star und seine Frau freudige Nachrichten zu verkünden. Nach ihrer Tochter Mabel Jane erblickte damals ihr zweites Kind das Licht der Welt. Offenbar ist den beiden ihre bereits bestehende Rasselbande aber noch nicht groß genug: Topher und Ashley erwarten nun ihr drittes Baby!

Das verriet der 44-Jährige nun bei "The Kelly Clarkson Show" und richtete in diesem Zuge auch direkt liebevolle Worte an seine Frau: "Wir sind aufgeregt und ich möchte diesen Moment im nationalen Fernsehen nutzen, um zu sagen, wie schön und erstaunlich sie ist." Außerdem witzelte der Schauspieler, dass bei der dritten Schwangerschaft nicht mehr allzu viel Begeisterung von Außen kommen würde. "Beim ersten Baby sagen alle: 'Herzlichen Glückwunsch!' Beim zweiten Baby sagen sie: 'Herzlichen Glückwunsch.' Und beim dritten Baby heißt es: 'Herzlichen Glückwunsch?'"

Mehr gab Topher Grace bisher noch nicht über seinen anstehenden Nachwuchs preis – doch auch bei seinem zweiten Kind hielt sich der Serienstar bereits bedeckt. Anders als bei seiner Erstgeborenen sind bis heute weder das Geschlecht noch der Name des Sprösslings bekannt.

Getty Images Ashley Hinshaw und Topher Grace

Getty Images Ashley Hinshaw und Topher Grace bei einer Gala in Los Angeles im Mai 2022

Getty Images Topher Grace, Serien-Star

