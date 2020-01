Kann Taylor Swift (30) dieses Mal einen Golden Globe mit nach Hause nehmen? Sonntagnacht wird in Hollywood zum 77. Mal der Award-Vorbote der Oscars verliehen. Bereits 2013 und 2014 war die Sängerin in der Kategorie "Best Original Song" für einen Preis nominiert – sind in diesem Jahr aller guten Dinge drei? Für Taylor ist das nicht wichtig: Sie gönnt jedem Konkurrenten die Trophäe!

Neben der 30-jährigen Taylor mit ihrem Song "Beautiful Ghosts" aus "Cats" sind noch andere hochkarätige Stars, wie Elton John (72) oder Beyoncé (38) nominiert. Doch für die Freundin von Joe Alwyn (28) entscheidet nicht der Award-Gewinn über den Ausgang des Abends. "Taylor würde liebend gern den Preis gewinnen. [...] Sie wird aber so oder so einen großartigen Abend haben. Sie vergöttert alle anderen Künstler an ihrer Seite, die ebenfalls nominiert sind", verriet ein Insider Hollywood Life.

Schon vor sechs bzw. sieben Jahren war die Sängerin für einen der begehrten Preise nominiert. 2014 verlor sie mit dem Song "Sweeter Than Fiction" aus dem Film "One Chance" gegen U2, die mit "Ordinary Love" zum Kinohit "Mandela: Long Walk to Freedom" angetreten waren. Und das Jahr zuvor hatte TayTay mit ihrem "The Hunger Games"-Song "Safe and Sound" gegenüber Adeles (31) 007-Hymne "Skyfall" den Kürzeren ziehen müssen.

Getty Images Beyoncé und Elton John bei der Premiere von "König der Löwen"

Getty Images Taylor Swift bei den Golden Globes 2014

Getty Images Taylor Swift bei den 70. Golden Globes 2013

