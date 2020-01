So ernst ist die Beziehung von Jack Osbourne (34) und seiner neuen Freundin Aree Gearheart schon! Der Sohn von Ozzy (71) und Sharon Osbourne (67) wurde nach der Scheidung von seiner Frau Lisa Stelly im vergangenen Jahr vor einigen Wochen wieder an der Seite einer Neuen gesichtet. Auf Paparazzi-Aufnahmen war deutlich geworden, wie vertraut auch schon das Verhältnis zwischen Aree und Jacks drei Kindern ist. Die hübsche Blondine soll sogar wie eine Stiefmama sein!

Eine Quelle verriet Us Weekly: "Arees und Jacks Beziehung verläuft superschnell. Sie leben zwar nicht zusammen, aber sie versucht schon, seine Kids zu bemuttern." Und wie eine kleine Familie verbrachten die fünf auch die Weihnachtstage zusammen, wie Jack mit einem knuffigen Schnappschuss auf Instagram gezeigt hatte. Alle drei Töchter Pearl, Andy und Minnie sind aus der Ehe mit Lisa.

Doch nicht nur Jacks Nachwuchs hat seine neue Freundin bereits kennengelernt: Im November war das Paar mit seiner Schwester Kelly (35) und deren Freund Andrew Watt (29) in West Hollywood gemeinsam in einem Restaurant gewesen. Und auch Ende Dezember wurden die beiden Frauen gut gelaunt und vertraut in Studio City gesehen.

Backgrid Aree Gearheart und Jack Osbourne am Silvestermorgen 2019

Instagram / jackosbourne Jack Osbourne mit seiner Familie an Weihnachten 2019

Backgrid Aree Gearheart und Kelly Osbourne Dezember 2019

