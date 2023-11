15 Monate alt: Ozzy Osbournes Enkelin fürchtet sich vor ihm

Ist er so furchteinflößend? Jack Osbourne (38) hat gemeinsam mit seiner Ex-Frau Lisa Stelly (36) drei Kinder. Doch das Ende ihrer Ehe im Jahr 2019 war für die TV-Persönlichkeit nur der Anfang einer neuen Liebesgeschichte: Wenige Monate nach seiner Scheidung machte der Sohn von Ozzy Osbourne (74) seine Liebe zu Aree Gearheart (32) offiziell. Im vergangenen Jahr durften die Turteltauben dann Töchterchen Maple auf der Welt begrüßen. Während Ozzy ganz vernarrt in Maple ist, steht seine Enkelin ihm anscheinend eher skeptisch gegenüber!

In ihrem Podcast "The Osbournes" erzählt Jack, dass seine jüngste Tochter ihrem Opa gegenüber gemischte Gefühle habe. Während sie sich zwar freue, die Rocklegende im Fernsehen zu sehen, und immer ganz aus dem Häuschen sei das Musikvideo zu Ozzys Hit "Crazy Train" zu sehen, habe das 15 Monate alte Mädchen in der Realität Angst vor dem Sänger: "Aber im echten Leben, wenn sie ihn sieht, sagt sie: 'Oh Mist, da ist er. Ahh'", witzelt Jack.

Nachdem der Schauspieler sich bereits im Dezember 2021 verlobt hatte, trat er vor wenigen Wochen heimlich vor den Traualtar, um mit Aree den Bund der Ehe einzugehen. Das verkündete er kürzlich auf Instagram. Zu einem Hochzeitsfoto schrieb Jack: "Etwas wirklich Cooles ist passiert. Ich habe die tollste Frau geheiratet, die ich je getroffen habe."

Anzeige

Instagram / jackosbourne Jack Osbournes Tochter Maple Artemis Osbourne

Anzeige

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seiner Tochter Maple, Juli 2023

Anzeige

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de