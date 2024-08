Vierfachvater Jack Osbourne zeigt stolz sein Familienglück

Jack Osbourne (38) genießt wertvolle Familienzeit auf dem Land! Nur selten zeigt der Sohn von Sharon (71) und Ozzy Osbourne (75) Fotos von seiner ganzen Familie. Doch auf Instagram postet er ausnahmsweise einen niedlichen Schnappschuss, auf dem er mit all seinen Liebsten posiert. In der Mitte des Fotos ist seine Frau Aree Gearhart zu sehen, die glücklich in die Kamera lächelt. Um sie herum stehen Jacks Töchter aus erster Ehe: Pearl, Andy und Minnie. Die Älteste hält die kleine Maple auf dem Arm, die gemeinsame Tochter des TV-Stars und Aree.

Mit dem Foto promotet der 38-Jährige seinen Podcast "Ghosts and Grit", in dem er eigentlich über Geistergeschichten spricht. In der neuesten Folge gibt das Paar Einblicke in ihr Familienleben auf ihrer Farm. Die zwei sprechen über die Beweggründe für ihren Umzug von der Stadt aufs Land und beschreiben den Charme des Landlebens sowie die andauernden Renovierungen, die ihr Zuhause zu einem ständigen Projekt machen. Aree konnte erst nicht verstehen, warum Jack sich gerade für diesen Ort entschieden hatte. "Es war verwirrend für mich. Ich war nicht komplett begeistert. Ich dachte mir: 'Warum Idaho? Ich war noch nie in Idaho'", meint die Designerin in der Episode zu ihrem Partner.

Jack war sieben Jahre mit der Schauspielerin Lisa Stelly (37) verheiratet, bevor sie sich 2019 scheiden ließen. Gemeinsam bekamen sie drei Töchter: Pearl, Andy und Minnie. Nach der Trennung kam er mit Aree zusammen – Töchterchen Maple wurde im Juni 2022 geboren. Ein Jahr darauf gab sich das Paar heimlich das Jawort. "Etwas wirklich Cooles ist passiert. Ich habe die tollste Frau geheiratet, die ich je getroffen habe", berichtete Jack im September vergangenen Jahres ganz beiläufig auf Instagram.

Instagram / sharonosbourne Jack Osbourne mit seinen Kindern und seiner Verlobten, Ostern 2022

Instagram / areeosbourne Jack Osbourne und Aree Gearhart

