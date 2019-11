Ist Jack Osbourne (34) wieder in einer Beziehung? Seit Mai 2018 ist der Sohn von Ozzy (70) und Sharon Osbourne (67) offiziell von seiner Frau Lisa Stelly getrennt – im Januar dieses Jahres folgte dann die Scheidung nach sechs Jahren Ehe. Seitdem war es ruhig um den Reality-TV-Star geworden und es gab keine Hinweise auf eine neue Partnerin – bis jetzt! In den vergangenen Tagen wurde der Promi-Spross wiederholt an der Seite einer Unbekannten gesichtet!

Anfang November ist Jack zum ersten Mal mit seinen beiden Kids und der mysteriösen, blonden Frau im kalifornischen Studio City von Fotografen gesehen worden. Auf den Paparazzi-Aufnahmen wirken die vermeintlichen Turteltauben verdächtig vertraut: Sie legt immer wieder ihren Arm um ihn und scheint auch zu den zwei Kindern ein herzliches Verhältnis zu haben. Denn nur wenige Tage später tauchten Fotos auf, auf denen die Blondine in Los Angeles die jüngste Tochter wie selbstverständlich auf dem Arm trägt.

Doch nicht nur Jacks Kinder hat die Vielleicht-Freundin bereits kennengelernt: Am vergangenen Freitag traf sie seine Schwester Kelly (35) und deren Freund Andrew Watt (29) bei einem Abendessen in West Hollywood. Wird hier etwa die Neue des TV-Gesichts nach und nach in die Familie eingeführt?

Backgrid Andy Rose, Jack, Minnie Theodora Osbourne und eine unbekannte Frau in Los Angeles

Anzeige

Backgrid Jack, Rose Andy Osbourne und eine unbekannte Frau in Studio City

Anzeige

Backgrid Jack Osbourne, eine unbekannte Frau, Andrew Watt und Kelly Osbourne in West Hollywood

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de