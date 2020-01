Stylischer Besuch von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37)! Das Paar geht die ersten Tage des neuen Jahres entspannt an. In Kalenderwoche eins hatten sie keine offiziellen Termine und Verpflichtungen, denn die Dreifach-Eltern verbrachten Zeit mit der Familie. Zum ersten Gottesdienst 2020 erschien Queen Elizabeth II. (93) in der St Mary Magdalene Church in Sandringham. Das wussten ihre Fans, so dass sie sich vor der Kirche versammelten. Dort wartete eine Überraschung auf die Royal-Liebhaber: William und Kate begleiteten die Monarchin – und zwar wie immer stilsicher.

Die Schaulustigen zeigten sich laut Mirror begeistert, als sie die Thronfolger erspähten. Der Kirchenbesuch der beiden war außergewöhnlich, weil sie nur selten mit der Queen zum Gottesdienst gehen. Während William auf dem Weg zur Kapelle einen klassischen dunkelblauen Mantel über seinem Anzug trug, glänzte Kate in einem lila gemusterten Trench-Coat und einem Accessoire auf dem Kopf. Die 37-Jährige hatte sich einen Filzhut mit Fellband aufgesetzt. Ein Stil, den man bei ihr recht selten zu Gesicht bekommt.

Violett war auch die Farbe, die die Königin für ihr Outfit gewählt hatte. In einem Ensemble aus Rock, Mantel und Hut schritt sie zur Kirche. Nach dem Gottesdienst machten sich Kate und William schon wieder auf den Rückweg nach London, schließlich beginnt für Prinz George (6) und Prinzessin Charlotte (4) am Montag das neue Schulhalbjahr.

James Whatling / MEGA Prinz William und Herzogin Kate im Januar 2020

James Whatling / MEGA Queen Elizabeth II. in Sandringham im Januar 2020

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Prinz George und Prinzessin Charlotte

