Stellt er sich der DSDS-Jury? Seit 2013 gehört Christoph Oberheide als Jan Bremer zu den Urgesteinen der täglichen Abendsendung Köln 50667. Doch nun entdeckten viele den 30-Jährigen bei einer anderen Show. Am vergangenen Samstag war er bei der neuen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu sehen. In der Gogglebox, in der die Kandidaten ihren performenden Konkurrenten auf einem Bildschirm zuschauen können, saß auch der Schauspieler mit vor dem Fernseher. Stellt sich also die Frage: Ist Christoph ein Kandidat bei DSDS?

Über seinen Instagram-Account heizt Christoph die Gerüchte noch einmal richtig an: "Ihr wisst ja, so eine Casting-Show besteht aus mehreren Folgen und nicht immer wird alles in der ersten Folge gezeigt. Schaut einfach mal die nächsten Folgen DSDS, ich glaube, das könnte sich lohnen." Bisher sahen die Zuschauer nur wie Christoph andere Teilnehmer bewertete, die ihr Können vor Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (48), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (31) unter Beweis stellten.

Es bleibt also spannend: Über seine Instagram-Story zeigte sich Christoph seinen Fans jetzt mit einem Blatt Papier vor seinem Gesicht, das verdächtig nach dem klassischen Recall-Zettel aussieht. Ganz auflösen will er das Geheimnis aber offensichtlich noch nicht, denn das Stück Papier war mit zahlreichen Fragezeichen übersät.

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide im Mai 2016

Instagram / christophoberheide Christoph Oberheide, Januar 2020

United Archives GmbH Christoph Oberheide, Berlin 2018

