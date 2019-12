Was für ein Meilenstein für die Darsteller von Köln 50667! Seit Anfang 2013 flimmert die beliebte Vorabend-Soap schon erfolgreich über die Bildschirme. Inzwischen sind fast 1.800 Folgen rund um die Clique bestehend aus Kevin (Danny Liedtke, 29), Jan (Christoph Oberheide) und Co. erschienen. Im kommenden Januar feiert das Reality-TV-Format sogar seinen siebten Geburtstag! Diese Gelegenheit nutzen die "Köln 50667"-Hauptdarsteller schon jetzt für ein paar rührende Dankes-Botschaften.

"Ich wünsche 'Köln 50667' das Gleiche, was alle 'Köln 50667' wünschen, und zwar noch viele erfolgreiche Staffeln und weiterhin gute Einschaltquoten", gratulierte Mel-Darstellerin Mandy-Kay Bart im RTL2-Interview. Sie sei unglaublich stolz und dankbar, ein Teil dieses Formats sein zu können. "Mich reizt besonders an dieser Serie, dass ich mich jeden Tag neu ausleben kann", betonte die Beauty. "Dass ich jegliche Emotionen, die ich generell sowieso verspüre, auch noch frei ausleben darf, und mich von Szene zu Szene unterschiedlich in die Situation reinfühlen kann."

Auch Diego-Darsteller David Ortega (34) bedeutet "Köln 50667" alles! Kein Wunder, schließlich ist er schon von Anfang an dabei. "'La vida eterna' – zu Deutsch 'das ewige Leben'" – wünscht die Frohnatur dem Reality-TV-Format zum Geburtstag. "Und dazu noch sieben weitere glückliche Jahre und dann noch hoch 20 und viel, viel mehr."

RTL2, "Köln 50667" Danny Liedtke, Sharon Battiste und Mandy-Kay Bart aus "Köln 50667"

RTL2, "Köln 50667" Luise-Isabella Matejczyk, Sophie Imelmann, Sharon Battiste und David Ortega aus "Köln 50667"

RTL II David Ortega als Diego Cortez bei "Köln 50667"

