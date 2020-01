Haben die Zuschauer keine Lust auf die neue DSDS-Staffel? Seit vergangenen Samstag wird wieder ein neuer Superstar gesucht. Die erste Folge hatte bereits so manches Stimmwunder, aber auch einige weniger talentierte Kandidaten in petto. So stellte sich Teilnehmerin Sara Mirza als Justin Biebers (25) Ehefrau vor. Doch viele Fernseh-Zuschauer werden davon gar nichts mitbekommen haben. Die 17. Staffel musste im Vergleich zum Vorjahr Einschaltquoten einbüßen!

Nach Angaben des Medienmagazins DWDL verfolgten 3,86 Millionen Zuschauer die Samstag-Episode von "Deutschland sucht den Superstar". Mit 1,83 Millionen Zusehern war die Castingshow auch bei der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen an diesem Abend am angesagtesten. Zufriedenstellend wird diese Zahl die Verantwortlichen trotzdem nicht, denn im Vergleich zum Vorjahr sank der Marktanteil um 2,2 Prozentpunkte auf 20,6 Prozent.

In den vergangenen Jahren verlor die Musik-Sendung immer mehr Zuschauer. So verfolgten 2019 noch 4,38 Millionen Zuschauer die Auftakt-Sendung – ob den Fans diesmal die Abwechselung fehlt? Anders als in den Staffeln zuvor blieb die Jury-Zusammensetzung genauso wie im Vorjahr: Neben Dieter Bohlen (65) geben erneut Xavier Naidoo (48), Pietro Lombardi (27) und Oana Nechiti (31) ihre Wertung ab.

